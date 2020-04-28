Смешные фотографии, которые вызывают больше вопросов, чем дают ответов

Есть фотографии, которым необходимы разъяснения, чтобы в полной мере понять, что на них происходит. А есть такие мозговзрывные фотографии, которым не помогут никакие подписи, ведь на них происходит такое сумасшествие, которое вряд ли кому удастся объяснить логически.