Нет, Вам не показалось: предметы, которые умело замаскировались

А вы когда-нибудь видели кран, который похож на белку из "Ледникового периода"? Или, может быть, доску, притворяющуюся страусом? Нет, мы не сошли с ума. Эти вещи действительно существуют. И мы хотим их вам показать.