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Ситуации, в которых не хотелось бы оказаться никому
Очередная порция позитива и отличного настроения в подборке свежих фото-приколов.
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