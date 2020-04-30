Смешные, позитивные и нелепые: фотоприколы про девушек Девушки бывают разные: веселые и грустные, застенчивые и раскрепощенные. Но есть еще один тип - безбашенные! И эти фотографии помогут нам поближе с познакомиться с последним типом!