Поверьте, у вас день еще не плохой: люди, которые знают о неудачах все

Для тех, кто по какой-то причине расстроен или пребывает в плохом настроении, мы составили очередной сборник фотографий, которые помогут пережить это эмоциональное состояние. Говорят, если человек недоволен жизнью, ему нужно взглянуть на тех, кому еще хуже. По этому принципу мы и предлагаем рассматривать эти фотографии, потому что на самом деле жизнь прекрасна!