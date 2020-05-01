Они это любят: собаки, которые просто лижут стекла

У собак есть множество причин облизывать вещи, которые их окружают, однако самое интересное - это когда они используют свои языки для того, чтобы исследовать это странное и таинственное невидимое силовое поле, известное нам под словом "стекло".