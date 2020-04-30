Нужен парикмахер, срочно! Когда помощь мастера не будет лишней

Поиск стоящего мастера, который способен сделать ваши волосы достоинством, а не недостатком, может длиться годы. И даже в этом случае нельзя ничего гарантировать. Вот, например, эти люди - уже в достаточно взрослом возрасте, чтобы найти себе парикмахера. Ан нет, ещё не нашли…