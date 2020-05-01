Поделись кусочком: милые попрошайки, которым сложно отказать

Личное пространство? Нет, ваши животные точно не слышали такого слова… И даже когда вы садитесь за стол, чтобы насладиться любимой пищей, они будут где-то рядом — внимательно наблюдать и просить поделиться. И вы не сможете им отказать!