Лучшие саркастические демотиваторы для позитива Очередная порция демотивирующих картинок, чтобы этот день прошёл с улыбкой и хорошим настроением! Сегодня в выпуске: про ремонт скамейки, про пользу чеснока, про день рождения зубной феи и многое другое!