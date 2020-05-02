Чтобы не терять: креативные идеи, как справится с проблемой поиска вещей

Поиски привычных вещей часто отнимают у нас уйму времени. Особенно малоприятно это, когда мы опаздываем, например, на работу, но никак не можем найти ключи или кошелек. Для того чтобы справиться с проблемой, изобретатели придумывают различные гаджеты. Но большинство людей все-таки действует по старинке. Мы собрали особенно смекалистых из них, которые придумали, как отучить себя от неприятной привычки терять все подряд.