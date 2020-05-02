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Забавные объявления, к которым просто невозможно относиться всерьез
Ни для кого не секрет, что объявления нужны для информирования потенциального потребителя о какой-либо услуге. Но еще они выполняют еще одну функцию - смешат народ.
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