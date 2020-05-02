Проведите время с позитивом: смешные демотиваторы Как всегда, самая смешная коллекция демотиваторов на актуальные темы для всех наших читателей, чтобы ваше время прошло веселее! В этом выпуске: про чрезмерное мытьё рук, про готовность к лету, про крепкий чай, про парикмахеров под мухой, про гречку, которую любит любой мужик, про проверку товара в магазине, про новое слово в географии, про карантинную жизнь шопоголиков и многое другое!