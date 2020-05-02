Вот что бывает, когда оставляешь домашних животных без присмотра

Домашние питомцы - те же дети: без присмотра их оставлять ни в коем случае нельзя. Потому что если вы ошибочно понадеетесь на их спокойное поведение, то, вернувшись в дом, обнаружите совершенно не ту картину, которую оставляли перед уходом.