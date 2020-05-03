Эффект парейдолии: Когда вокруг видишь рожицы, а они ещё и пьяные

Почему мы видим пьяные лица в этих явно трезвых предметах? Из-за парейдолии, явления, благодаря которому человек видит узнаваемые объекты в случайных "картинках".