Плохого настроения как не бывало: юморные демотивирующие картинки А вот и ежедневная порция демотиваторов для всех читателей, чтобы очередной вечер прошёл на позитиве и с хорошим настроением несмотря ни на что! В этом выпуске: про запасную лошадиную силу, про лайфхак для автомобилистов, про тяжёлое детство, про поиски разума, как выглядит свидание весной 2020 года, что на самом деле значит фраза "Кушать подано", что нужно сделать, чтобы исполнилась мечта любого школьника и многое другое!