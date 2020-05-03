Дружба бывает разной: таких дуэтов вы еще не видели

Дружба - это то, что не подчиняется никаким правилам: там, где она возникает, нет места условностям и предрассудкам. Наверное, поэтому дружба между животными разных видов всегда рассматривается человеком как самая крепкая и удивительная!