Смешные случаи, когда людей застукали за очень странными занятиями

Бывало ли у вас такое, что вас застукали именно в тот момент, когда вы делали какие-то странные вещи, в надежде, что вас никто не увидит. К примеру, ваша жена увидела, как вы изображаете игру на виртуальной гитаре или застукала вас за медленным танцем с кошкой.