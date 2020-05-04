Мимимишные аляскинские маламуты поднимут вам сегодня настроение Дружелюбные и энергичные аляскинские маламуты нередко становятся домашними питомцами многих людей. Ведь всегда приятно иметь дома очаровательный меховой комочек счастья, который со временем превращается в гигантское шерстяное облако.