Не грустим на карантине: смешные демотиваторы для вашей улыбки

Новая порция демотиваторов для всех ценителей юмора (в том числе и чёрного)! Сегодня в выпуске: про рынок ценных бумаг в этом году, про работу на удалёнке, про встречу с женщиной своей жизни, про пробуждение "Чёрного квадрата" Малевича, про гримёрную на съёмках "Аватара", про жизнь в деревне словами Пушкина, про Супермена на отдыхе и многое другое!