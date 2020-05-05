О тех, кто рано повзрослел, но так и не вырос

"Быть взрослым круто", — думали мы в детстве. Прошли годы, и оказалось, что мы жестоко ошибались. Однако некоторые люди не купились на обещанные ништяки взрослой жизни и сохранили детскую непосредственность. Они по-прежнему любят приколы, розыгрыши и вообще отказываются серьезно относиться ко всему происходящему.