Мода остановись, хватит: когда у стилиста не все нормально с головой

Стоите перед шкафом и не знаете, что надеть? Мы не стилисты, поэтому тоже не знаем, зато точно уверены, что так, как делают ребята из подборки далее, делать не надо! Не верите? Посмотрите фото и убедитесь сами: это — полнейший трэш!