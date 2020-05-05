Парикмахера лучше не злить: по другому эти прически не объяснить

Многие люди следят за модой и стараются не отставать от её веяний, для этого они покупают одежду, которая будет в тренде и делают модные стрижки. Однако иногда они получают неудачную причёску, которая помогает им прославиться на весь интернет.