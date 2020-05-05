Что с людьми делает алкоголь: "немножко" пьяненькие персонажи

С каждым наверняка был такой случай, когда он значительно перебрал с алкоголем. Посмотрите на эти фотографии, люди на них совершают совершенно безумные поступки, а утром будут удивляться, и как такое могло получиться?