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Что с людьми делает алкоголь: "немножко" пьяненькие персонажи
С каждым наверняка был такой случай, когда он значительно перебрал с алкоголем. Посмотрите на эти фотографии, люди на них совершают совершенно безумные поступки, а утром будут удивляться, и как такое могло получиться?
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