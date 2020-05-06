Весёлые жёны, которые мастерски умеют разыгрывать своих мужей

Жениться на женщине с хорошим чувством юмора это верный знак, что вам всегда будет с ней интересно и весело, а ведь в человеческих отношениях это самое главное. Человек с чувством юмора всегда сможет очаровать и влюбить в себя, а если это ещё и ваша жена, то это вообще космос.