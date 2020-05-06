Котики = позитив: посмотрите эти снимки и убедитесь в этом

Свежая коллекция прикольных фотоснимков про котов, которые украсят ваши дни позитивом и приятными эмоциями! Когда настроение ниже нуля и ничего не хочется делать, можно просмотреть эту уморительную подборку смешных фото про котиков. Как такое не поднимет настроение?