Вам будет весело: прикольные демотиваторы

Улыбнитесь и зарядитесь позитивом на весь вечер! Демотиваторы свежие и прикольные на любой вкус! В этом выпуске: про удалённую работу физрука с трудовиком, про удачу, про спасение человечества, про испорченное селфи и многое другое!