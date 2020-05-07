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Осторожно, эти снимки лишены какой-либо безопасности
Если вы когда-либо слышали суждение о том, что женщины живут дольше мужчин и не понимали, с чем это связанно, то кадры, представленные ниже, во всех красках обрисовывают эту закономерность. Приготовьтесь увидеть то, на что, пожалуй, не решится ни один здравомыслящий человек, и не забудьте пристегнуться к креслу, дабы обезопасить себя, ведь эта подборка напрочь лишает чувства безопасности.
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