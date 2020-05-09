Лучшие демотивирующие картинки для истинных ценителей иронии и сарказма

Традиционная порция юмора и сарказма для всех наших читателей! Сегодня в выпуске: про королеву карантина, про тёплые перила, про прогулки в условиях карантина, про "лежачих полицейских" в Африке, про пульт-невидимку, про кубизм в кулинарии, про тяжёлые будни удалёнщика, про пентхаус с бассейном, про прогулки на природе этим летом и многое другое!