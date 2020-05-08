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На карантине скучать не приходится: как хозяева развлекаются со своими питомцами
Из-за социальной изоляции владельцы собак теперь проводят со своими питомцами гораздо больше времени, чем раньше. Поэтому, чтобы не скучать, они начали создавать гибриды собакочеловека и делиться своими фотографиями.
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