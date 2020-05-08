Эта мода не для нас: нелепые дизайнерские вещи

Ещё одна коллекция фотографий, свидетельствующих о том, что безвкусица и пофигизм нередко можно встретить и в области моды - стоит лишь внимательнее приглядываться к прохожим на улице.