Когда сфоткал в нужный момент: забавные снимки Иногда достаточно лишь доли секунды, чтобы запечатлеть какой-нибудь необычный или редкий кадр, в котором всё будто специально отрепетировано. Но на самом деле такие фотографии получаются лишь по воле случая. Везучего случая.