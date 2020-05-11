И смех, и грех: минутка строительного юмора О так называемом "профессионализме" строителей и ремонтников, пожалуй, не шутил только ленивый. Ведь нам хочется как лучше, а у них получается как всегда. Мы же собрали 15 строительных ляпов, смотреть на которые и смешно, и грустно.