Новые демотивирующие картинки для отличного настроения Свежая порция отличного настроения в прикольных демотиваторах обо всём на свете! В этом выпуске: про новое устройство в компьютере, про досуг на карантине, про правильные покупки для самоизоляции, про люстру сильного и независимого мужчины, про рассаду амурского тигра, про особенности местных диалектов и многое другое!