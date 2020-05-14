Озарите мир улыбкой: заряд мимишности и восторга гарантирован Пользователи сети регулярно выкладывают в интернет фотографии своих детей или домашних любимцев. И это не потому, что они на них помешаны или хотят похвастаться. Вовсе нет! Просто это один из верных способов поднять окружающим настроение. Посмотрите и убедитесь в этом сами.