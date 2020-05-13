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Время посмеяться: приколы для истинных ценителей юмора
Небольшая порция юмора и позитива в свежей подборке фото-приколов и смешных картинок. В этом выпуске: похищение людей по-петербуржски; афганский астрофизик; как смартфоны реагируют на твои желания; правильные инвестиции в будущее; об уровне физподготовки; приколы про коронавирус, карантин и самоизоляцию, куда ж без них; и другие фотоприколы.
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Забавные фотографии, на которых что-то пошло не так
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Что здесь творится?! Казусы повседневной жизни
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Коты и собаки на страже вашего хорошего настроения
"Не сходи с ума, не жалей ни о чем": карантинные дни в уморительных снимках
Фортуна не на их стороне: снимки от настоящих лузеров
И смех, и грех: минутка строительного юмора
Для тех, кто скучает по метро: забавные персонажи из "подземки"
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Крыша едет не спеша: забавные коты-неадекваты
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Курьезные ситуации, с которыми походы в магазин так выматывают
И смешно и грустно! Забавные строительные ляпы
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Немного юмора в рубрике "Почти получилось"