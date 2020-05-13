Время посмеяться: приколы для истинных ценителей юмора Небольшая порция юмора и позитива в свежей подборке фото-приколов и смешных картинок. В этом выпуске: похищение людей по-петербуржски; афганский астрофизик; как смартфоны реагируют на твои желания; правильные инвестиции в будущее; об уровне физподготовки; приколы про коронавирус, карантин и самоизоляцию, куда ж без них; и другие фотоприколы.