"Это фиаско, братан": снимки, на которых что-то пошло не так

Если бы человеческие возможности позволяли поворачивать время вспять, то этих фотографий, скорее всего, могло и не быть. Но пока мы не владеем способностью перемещаться во времени, то иногда случаются моменты, о которых мы впоследствии жалеем.