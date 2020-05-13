"Я устал, хочу... поспать": снимки из серии "сон подкрался незаметно" Устают все, даже наши любимые питомцы. После долгих игр, веселых сражений с друзьями или братьями-сестрами, заботы о малышах или, скажем, после еды эти милейшие ребята не могли больше сопротивляться усталости и отрубились прямо на месте.