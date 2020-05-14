"Стрижка просто класс": питомцы, которые "пострадали" от ножниц хозяев

Из-за коронавируса закрыты не только некоторые человеческие парикмахерские, но и многие груминг-салоны. Если свои волосы люди могут завязать, то с животными такой фокус не пройдет — вот и приходиться владельцам брать в руки ножницы и машинки. Результаты такого домашнего салона красоты можно предугадать сразу — а если у вас не получается, то об этом охотно расскажут фотографии недовольных клиентов.