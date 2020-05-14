Только позитив, только хардкор: подборка для тех, кто загрустил

Ни дня без порции юмора и позитива! Свежая подборка фото-приколов и картинок. В этом выпуске: кот - малыш Йода; непонятка с выходом на работу; супер-маска из лаваша; что такое епердень; уловки полиции из Новой Зеландии; новый герой нашего города; вариант мема "я не договорила"; ежедневные приколы про карантин и самоизоляцию; как обычно много смешных фото котов и другие смешные картинки.