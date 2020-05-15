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Мир полон странностей, особенно смешных
Если вам захочется взглянуть на то, что способно вызвать недоумение и удивлённые вопросы, то достаточно просто зайти в Интернет. Именно там можно найти множество фотографий довольно странного и необъяснимого содержания.
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