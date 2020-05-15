Когда жизнь бьет гаечным ключом: забавные снимки Черные полосы и неудачи — неотъемлемая часть жизни, но как же иногда хочется, чтобы они случались с нами как можно реже! Особенно людям из нашей подборки. Страшно представить, что будет, если они начнут играть в азартные игры, ведь судя по этим фото, удача редко бывает на их стороне.