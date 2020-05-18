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Милота, да и только: животные, которые поднимут Вам настроение
18 фотографий животных, глядя на которые вы сами не заметите, как расплыветесь в улыбке В эти тяжелые времена всем нам нужна улыбка и немного позитива. Именно поэтому мы собрали для вас фотографии милейших животных, которые поднимут настроение в один миг и заставят забыть о всех невзгодах!
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