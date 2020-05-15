Питомцы, застигнутые врасплох на месте преступления Некоторые домашние животные (и не только домашние) бывают настолько наглыми, что даже присутствие человека не мешает им совершить преступление. И мало того что их ловят с поличным, так они ещё и делают вид, будто ничего не произошло…