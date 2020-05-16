Прикольные фотографии, на которые придется взглянуть дважды Дырка в небе над живописным каналом, хоккеисты с красивыми женскими ножками, кошка с двумя головами, лилипуты на заборе и другие фотографии, на которые вам придётся взглянуть дважды.