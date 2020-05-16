Свежие фотоприколы и забавные картинки с надписями В этом выпуске: из-за чего возникают проблемы в жизни; перед законом все равны; женский вариант Джокера; правильный бургер для ЗОЖников; лапти снова в моде; когда малыш Йода тебя немного притомил; как снова начать работать после двухмесячного карантина; почему снизилось количество разводов; много смешных фото животных и другие приколы.