Смешные саркастические демотиваторы

Ежедневная порция позитива и юмора для вашего хорошего настроения на карантине! В этом выпуске: про собственные правила БелАЗа, про посуду для ленивых, про смену приоритетов и фильмы ужасов, про крутого Василия, про нелегальные гонки в 2020 году и многое другое!