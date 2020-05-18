Новая порция строительно-дизайнерских маразмов

Люди, призванные облегчать и украшать нашу жизнь, по-прежнему продолжают случайно или намеренно делать ошибки, создавая совершенно абсурдные вещи. В этой коллекции вы увидите новую порцию строительно-дизайнерских ляпов и маразмов.