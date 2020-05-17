Фотографии животных, которые медленно постигают мастерство, быть человеком Некоторые из этих фотографий являются случайными, в то время как других животных, специально дрессировали, чтобы выполнять разные крутые и смешные трюки. Однако, мы не поддерживаем строгих дрессировщиков, которые обижают животных, от такого сотрудничества животные впадают в депрессию и даже могут стать агрессивными. Мы за дружеские отношения!