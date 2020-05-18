Метро - это всегда странные и неожиданные пассажиры

Уличная мода под влиянием сложившейся ситуации потихоньку меняется, и вот в метро уже можно встретить людей в полной защитной экипировке. Впрочем, осталось ещё много тех, кто пока придерживается "классического стиля" одежды - без масок, перчаток и респираторов, но тоже в весьма экстравагантном образе.