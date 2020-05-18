|
|
Метро - это всегда странные и неожиданные пассажиры
Уличная мода под влиянием сложившейся ситуации потихоньку меняется, и вот в метро уже можно встретить людей в полной защитной экипировке. Впрочем, осталось ещё много тех, кто пока придерживается "классического стиля" одежды - без масок, перчаток и респираторов, но тоже в весьма экстравагантном образе.
Читатели на карантине тоже стараются не скучать
Курьезные "поделки" людей-пофигистов
Какие они, родительские будни на карантине?
Ах, эта свадьба: забавные свадебные моменты, запечатленные на снимках
Когда нет девушки, то приходится делать селфи с любимым питомцем
Фотографии животных, которые медленно постигают мастерство, быть человеком
Собаки-зубаки, которые поднимут настроение
Гениальные идеи и разработки: забавные идеи от очень одаренных людей
Смешные, забавные и прелестные животные
Прикольные и нелепые снимки из серии "Почти получилось"
Смешные саркастические демотиваторы
Странные и нелепые вещи, которые можно встретить на барахолке
Всем нужны хорошие парикмахеры, особенно на карантине
Свежие фотоприколы и забавные картинки с надписями
С нами не соскучишься! Члены семьи, которые делают нашу жизнь веселее
Прикольные фотографии, на которые придется взглянуть дважды
Казусные ситуации из жизни для позитивного дня
"Это любовь": парни, которые знают толк в "крутых" фото
Родительские будни в забавных картинках
Лопнете со смеху: уморительные демотивирующие картинки
Питомцы, застигнутые врасплох на месте преступления
Приколы в фотографиях, сделанные в нужный момент
Когда жизнь бьет гаечным ключом: забавные снимки
"Страшно, очень страшно": забавные снимки, полны разочарования
Мир полон странностей, особенно смешных