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Какие они, родительские будни на карантине?
Каждый родитель знает, что дети иногда создают дополнительные трудности. Вот почему детские сады и школы - это настоящее спасение для тех, кому нужно немного времени посвятить себе. Но что делать, когда они закрываются из-за карантина, и приходится сидеть дома со своими детьми круглосуточно? Родители, которые находятся в самоизоляции вместе со своими детьми, делятся весёлыми фотографиями своих будней.
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