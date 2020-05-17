Какие они, родительские будни на карантине? Каждый родитель знает, что дети иногда создают дополнительные трудности. Вот почему детские сады и школы - это настоящее спасение для тех, кому нужно немного времени посвятить себе. Но что делать, когда они закрываются из-за карантина, и приходится сидеть дома со своими детьми круглосуточно? Родители, которые находятся в самоизоляции вместе со своими детьми, делятся весёлыми фотографиями своих будней.